Etude des ravageurs potentiels des cultures en contexte agricole péri-urbain

Thématique(s) du living lab concerné : Agronomie, Biodiversité, Paysage/Cadre de vie

Territoire du projet : Plateau de Saclay

Acteurs impliqués : Agriculteurs, Associations, Collectivités, Laboratoire de recherche, Société civile

Cadre/Soutien : LabEx BASC, LEADER

Etat d'avancement du projet : Terminé

Personne contact : Elsa Bonnaud - elsa.bonnaud@u-psud.fr

Structure(s) porteuse(s) : Université Paris Sud - Laboratoire ESE

Code postal : 91400

Ville : orsay

Résumé du projet : Dans ce projet de recherche nous nous attacherons à étudier la présence, la distribution et la dynamique des prédateurs (chats et renards) et de leurs proies principales dont certaines sont des ravageurs potentiels et/ou avérés des cultures. Cette étude est réalisée sur l’ensemble du plateau de Saclay. Parallèlement à ces suivis de biodiversité, une étude sur le régime alimentaire des prédateurs (chats domestique et renard roux) a été réalisée. Cette quantification de la prédation est nécessaire pour connaitre les potentialités de régulation des proies (notamment ravageurs) par de ces prédateurs supérieurs.

Objectif général du projet : Les enjeux de ce projet sont principalement axés sur un maintien voire une amélioration du

fonctionnement des écosystèmes en transition suite à l’aménagement présent et futur du plateau de

Saclay. Les résultats de cette étude auront des retombées directes sur la pérennisation et la favorisation

des pratiques agricoles existantes au sein de l’ensemble du territoire du Groupe d’Action Local (GAL).

En effet, l’objectif principal de ce projet est d’étudier les organismes animaux constituant des ravageurs

potentiels ou avérés des cultures présentes actuellement sur le plateau de Saclay.

Objectif(s) du projet : Nous nous focaliserons essentiellement sur les micromammifères, lagomorphes et oiseaux (corvidés,

colombidés) en étudiant leur présence, leur répartition au sein des écosystèmes et leur lien avec les

autres composantes de l’écosystème tels que (i) les prédateurs, régulateurs potentiels de ces ravageurs,

et (ii) les cultures agricoles constituant des ressources abondantes et faciles d’accès entrainant un afflux

important de ces ravageurs.

Actions mises en oeuvres dans le cadre du projet : 1. 1ère phase : quantification de la présence des ravageurs et des prédateurs.

2. 2ème phase : étude des liens trophiques (prédateurs-proies) et utilisation du territoire par les

prédateurs

3. 3ème phase : conséquences pour les ressources agricoles des dommages potentiels causés par

les perturbations des réseaux trophiques

Parties-prenantes du projet / partenaires / prestataires et type de partenariat (technique / financier / autre…) :

2. Agriculteurs

3. Chasseurs/Piégeurs

4.

5. Habitants

6. EPAPS



Les bénéficiaires du projet sont en premier lieu les partenaires impliqués : les agriculteurs avec la prise en

considération de leurs problématiques en lien direct avec leurs productions agricoles (gestion des

animaux ravageurs potentiels ou avérés), et l’EPAPS par l’intégration dans les plans d’aménagement de la

préservation de la biodiversité et des services écosystémiques rendus pour une meilleure gestion des

espaces « naturels » à l’intérieur du territoire. Les résultats et retombées de ce projet toucheront

également l’ensemble des usagers du plateau (habitants, employeurs/salariés, villégiateurs) du fait de la

pérennité des cultures agricoles, des pratiques associées et de l’amélioration de la structure paysagère. 1. Université Paris Sud - Laboratoire ESE2. Agriculteurs3. Chasseurs/Piégeurs4. UCQPAB 5. Habitants6. EPAPSLes bénéficiaires du projet sont en premier lieu les partenaires impliqués : les agriculteurs avec la prise enconsidération de leurs problématiques en lien direct avec leurs productions agricoles (gestion desanimaux ravageurs potentiels ou avérés), et l’EPAPS par l’intégration dans les plans d’aménagement de lapréservation de la biodiversité et des services écosystémiques rendus pour une meilleure gestion desespaces « naturels » à l’intérieur du territoire. Les résultats et retombées de ce projet toucherontégalement l’ensemble des usagers du plateau (habitants, employeurs/salariés, villégiateurs) du fait de lapérennité des cultures agricoles, des pratiques associées et de l’amélioration de la structure paysagère.